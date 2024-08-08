Yalova'da göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

Yalova'daki göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri kaynakları ve sürdürülebilirliği ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova'da da program yürütülüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen 100 bin yavru balığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde kentte bulunan göletlere bıraktı.