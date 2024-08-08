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        Yalova'da göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı

        Yalova'daki göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.08.2024 - 16:36 Güncelleme: 08.08.2024 - 16:36
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        Yalova'da göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
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        Yalova'daki göletlere Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 100 bin sazan yavrusu bırakıldı.

        Tarım ve Orman Bakanlığının su ürünleri kaynakları ve sürdürülebilirliği ile gelecek nesillere miras olarak bırakılmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışma kapsamında Yalova'da da program yürütülüyor.

        Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Edirne İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu tarafından üretilen 100 bin yavru balığı "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" çerçevesinde kentte bulunan göletlere bıraktı.

        2024 yılı balıklandırma programı çerçevesinde Çiftlikköy ilçesinde bulunan İlyasköy Göleti'ne 20 bin, Altınova ilçesindeki Örencik Göleti'ne 10 bin, Armutlu ilçesinde Mecidiyeköy Göletine 30 bin ve Çınarcık'taki Ortaburun Sulama Barajına ise 40 bin olmak üzere toplam 100 bin sazan balığı bırakıldığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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