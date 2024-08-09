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        Yalova'da mobil aile hekimliği hizmetinde doktor hastanın ayağına gidiyor

        Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve köylerdeki hastalara ulaşılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 14:21 Güncelleme: 09.08.2024 - 14:21
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        Yalova'da mobil aile hekimliği hizmetinde doktor hastanın ayağına gidiyor
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        Yalova'da, İl Sağlık Müdürlüğünce uygulanan mobil aile hekimliği hizmeti sayesinde belde ve köylerdeki hastalara ulaşılarak sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanıyor.

        İl genelinde 33 Aile Sağlığı Merkezi ve 95 aile hekimi tarafından kişiye yönelik koruyucu sağlık hizmetleri, birinci basamak tanı, tedavi, rehabilitasyon ve danışmanlık hizmetleri sunuluyor.

        Aile hekimleri, halkın sağlık merkezlerine ulaşamayacağı yerleşim birimlerinde ise haftanın belli gün ve saatlerinde bu bölgelere giderek hizmetleri yerine getiriyor.

        Merkeze bağlı Sugören köyüne giden aile hekimi Dr. Mustafa Gültopu, gazetecilere, haftanın 2 günü öğleden sonraları dörder saat bu yerleşim biriminde görevlerini sürdürdüklerini söyledi.

        "Hasta muayenesi, rutin ilaç takipleri, onun dışında aşı nakil kaplarıyla koruyucu sağlık hizmetini yine burada veriyoruz. Burada kalıcı bir sağlık evimiz olduğu için kanser tarama uygulamalarını da vermekteyiz." diyen Gültopu, köylülerin verilen hizmetlerden memnun kaldıklarına yönelik olumlu dönüşler aldıklarını, bunun kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

        Mehmet Şahin Aile Sağlığı Merkezinde görevli Dr. Lale Sezen Pehlivan, birinci basamakta yaş, cinsiyet, sağlık problemi ayırt etmeksizin kendilerine başvuran herkese sağlık hizmeti sunduklarını dile getirdi.

        Her yaş grubuna özel ayrı hizmetlerinin olduğunu bildiren Pehlivan, şunları kaydetti:

        "Gebe, bebek, çocuk izlemeleri, aşılarımız var. Koruyucu sağlık hizmetlerinde aşılama en önemli basamak. Yaşlı izlemlerimiz var. Yetişkin çağı aşılamalarımız söz konusu. Ergenlik çağındaki tüm çocuklarımızı takip ediyoruz, gerekli tetkikleri yapabiliyoruz. Belli yaş ve risk gruplarında kanser taramalarını yapıyoruz. Kısaca sağlığın temeli aslında aile hekimliğinden içinde geçiyor. Aile hekimi kişiyi her şeyi ile bilir. Yani akut, kronik sağlık problemlerini, sağlık geçmişini, genel durumunu bilir, daha sağlıklı bir şekilde değerlendirir."

        Köylülerden Nuriye Palkan, aldıkları sağlık hizmetinden doktor ve hemşirelerden çok memnun olduklarını ifade etti.

        Mobil ekibin sağlıkla ilgili tüm konularda kendilerine destek olduğunu belirten Palkan, "Bundan iyisi can sağlığı. Haftada 3 gün gelinse daha fazla memnun oluruz. Acile koşacağımıza, orada sırada bekleyeceğimize buraya gelip tedavimizi oluyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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