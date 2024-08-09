Yalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandı
Yalova'da internet bankacılığı kullanarak bir kişiye ait hesaptan 6 milyon 600 bin lira farklı hesaplara aktaran şüpheli, tutuklandı.
Yalova'da internet bankacılığı kullanarak bir kişiye ait hesaptan 6 milyon 600 bin lira farklı hesaplara aktaran şüpheli, tutuklandı.
Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nın banka hesabında bulunan 6 milyon 600 bin liranın bilgisi olmadan başka hesaplara aktarılmasıyla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.Ş.I'yı kısa sürede yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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