Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandı

        Yalova'da internet bankacılığı kullanarak bir kişiye ait hesaptan 6 milyon 600 bin lira farklı hesaplara aktaran şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2024 - 21:39 Güncelleme: 09.08.2024 - 21:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da bir kişinin banka hesabındaki 6,6 milyon lirayı boşaltan zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'da internet bankacılığı kullanarak bir kişiye ait hesaptan 6 milyon 600 bin lira farklı hesaplara aktaran şüpheli, tutuklandı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, A.K'nın banka hesabında bulunan 6 milyon 600 bin liranın bilgisi olmadan başka hesaplara aktarılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

        Ekipler, olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli A.Ş.I'yı kısa sürede yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Erdoğan: Kulüplerimizden azami hassasiyet bekliyoruz
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Bakan Yerlikaya'dan açıklamalar
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        "Yusuf Dikeç pozu" konuşulmaya devam ediyor
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        'Bizi canlı kalkan olarak kullandılar'
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Bodrum ile öne çıkan ekstrem kuraklık koşulları sürüyor!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Beşiktaş'ta bir ayrılık daha!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        Galatasaray'da ayrılık kapıda!
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        9 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Derrick Köhn kararını verdi!
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan yurt dışı çıkış harcı açıklaması
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İETT otobüsünün çarptığı binaya kepçe!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        İsrail saldırı uyarısı yaptı, Filistinliler göç etti!
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Bakan Uraloğlu'ndan Instagram açıklaması
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Cenazeden dönerken hayatlarını kaybettiler!
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Karbonhidrat oranı düşük besinler
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Kapanışta Tom Cruise sürprizi
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        Ocakta maaş zamları ne olacak?
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Yalova'da mobil aile hekimliği hizmetinde doktor hastanın ayağına gidiyor
        Yalova'da mobil aile hekimliği hizmetinde doktor hastanın ayağına gidiyor
        Armutlu'da 15 yıldır yanmayan ormanlar, 8 günde 3 kez yandı
        Armutlu'da 15 yıldır yanmayan ormanlar, 8 günde 3 kez yandı
        Yalova'da göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
        Yalova'da göletlere 100 bin sazan yavrusu bırakıldı
        2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da tamamlandı
        2024 Minikler Kuraş Türkiye Şampiyonası Yalova'da tamamlandı
        Yalova'da temmuz ayı asayiş toplantısı yapıldı
        Yalova'da temmuz ayı asayiş toplantısı yapıldı
        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı
        Yalova'da ruhsatsız silah operasyonunda 4 şüpheli hakkında işlem başlatıldı