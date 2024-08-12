Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobildeki kadın sürücü yaralandı
Yalova'da köprülü kavşak girişindeki demir bariyerlere çarpan otomobilin kadın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Yalova'da köprülü kavşak girişindeki demir bariyerlere çarpan otomobilin kadın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.
Yalova-Bursa kara yolu üzerinde seyir halindeki 41 PU 880 plakalı otomobil, Dörtyol Köprülü Kavşak girişinde demir bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkışan kadın sürücü, kazanın hemen yakınında bulunan itfaiye müdürlüğündeki ekipler tarafından kurtarıldı.
Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi altın alındığı öğrenildi.
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