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        Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobildeki kadın sürücü yaralandı

        Yalova'da köprülü kavşak girişindeki demir bariyerlere çarpan otomobilin kadın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:36 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:36
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        Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobildeki kadın sürücü yaralandı
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        Yalova'da köprülü kavşak girişindeki demir bariyerlere çarpan otomobilin kadın sürücüsü, itfaiye ekiplerinin çabasıyla çıkarıldı.

        Yalova-Bursa kara yolu üzerinde seyir halindeki 41 PU 880 plakalı otomobil, Dörtyol Köprülü Kavşak girişinde demir bariyerlere çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle sürücü koltuğunda sıkışan kadın sürücü, kazanın hemen yakınında bulunan itfaiye müdürlüğündeki ekipler tarafından kurtarıldı.

        Ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının tedavi altın alındığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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