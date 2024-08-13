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        Yalova'da durdurulan otomobilde 72 şişe sahte içki ele geçirildi

        Yalova'da bir otomobilde farklı büyüklüklerde 72 şişe sahte alkol ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 17:55 Güncelleme: 13.08.2024 - 17:55
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        Yalova'da durdurulan otomobilde 72 şişe sahte içki ele geçirildi
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        Yalova'da bir otomobilde farklı büyüklüklerde 72 şişe sahte alkol ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.B. idaresindeki otomobili durdurdu.

        Ekipler araçta yaptıkları aramada, sahte olduğu değerlendirilen bandrolsüz ve piyasaya satışa hazır halde 72 şişe alkollü içecek ele geçirerek muhafazaya aldı.

        Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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