Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 14:35 Güncelleme: 14.08.2024 - 14:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

        112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbar üzerine Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeniçizgi Sokakta bulunan 3 katlı bir villaya Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

        Yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge olan villadaki yangının büyüme riski taşıması üzerine geniş çaplı bir müdahale gerçekleştiren ekipler, 45 dakikada yangını söndürdü.

        Yangının, villa içerisindeki enerji odasında bir elektronik cihazın alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Sinem evinde ölü bulundu, sevgilisi tutuklandı
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        Hem satılıkta hem kiralıkta zorunlu olacak
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        İstanbul'da nöbetten dönen sağlık personeline taciz
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        Icardi'den Mourinho için flaş sözler!
        'Öldü' iddialarına yanıt
        'Öldü' iddialarına yanıt
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Sultangazi'deki küfür cinayetinin görüntüleri ortaya çıktı
        Görenler tanıyamadı!
        Görenler tanıyamadı!
        Bekârlık yemini etti
        Bekârlık yemini etti
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        Vicdansızlık! Mağaraya terk edilmiş
        "Mourinho efekti yetmedi"
        "Mourinho efekti yetmedi"
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Deja vu hissinin gizemi çözülüyor!
        Bascagli derbisi!
        Bascagli derbisi!
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        Sıcak günler nemli geceler! Kurak günler devam ediyor
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        İtalya'nın ardından İsveç de harekete geçti
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        Hepimizin bildiği fakat sebebini bilmediği bir soru: Süt neden beyazdır?
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        En fazla göç veren şehir İstanbul
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        ABD'den İsrail'e 20 milyar dolarlık silah
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        TL'ye en büyük ilgi Kastamonu'dan
        Taraflar anlattı
        Taraflar anlattı

        Benzer Haberler

        Ameliyathaneye gitmeden deniz manzaralı odada doğum yapıyorlar
        Ameliyathaneye gitmeden deniz manzaralı odada doğum yapıyorlar
        Yalova'da 72 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Yalova'da 72 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Yalova'da durdurulan otomobilde 72 şişe sahte içki ele geçirildi
        Yalova'da durdurulan otomobilde 72 şişe sahte içki ele geçirildi
        Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobildeki kadın sürücü yaralandı
        Yalova'da demir bariyerlere çarpan otomobildeki kadın sürücü yaralandı
        Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı
        Mangal ateşinden çıkan yangında 3 katlı bina alev alev yandı
        Yalova'da uyuşturucuya 5 gözaltı
        Yalova'da uyuşturucuya 5 gözaltı