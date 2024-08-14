Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü

Yangının, villa içerisindeki enerji odasında bir elektronik cihazın alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge olan villadaki yangının büyüme riski taşıması üzerine geniş çaplı bir müdahale gerçekleştiren ekipler, 45 dakikada yangını söndürdü.

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