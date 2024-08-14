Yalova'da villada çıkan yangın söndürüldü
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde 3 katlı villada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen yangın ihbar üzerine Çiftlikköy Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Yeniçizgi Sokakta bulunan 3 katlı bir villaya Çiftlikköy Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Yoğun yerleşimin bulunduğu bir bölge olan villadaki yangının büyüme riski taşıması üzerine geniş çaplı bir müdahale gerçekleştiren ekipler, 45 dakikada yangını söndürdü.
Yangının, villa içerisindeki enerji odasında bir elektronik cihazın alev almasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.
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