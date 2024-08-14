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        Yalova'da iki farklı noktada çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 20:44 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:44
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        Yalova'da iki farklı noktada çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde arazi ve ormanlık alanda çıkan yangınlar, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.

        Armutlu'ya bağlı Mecidiye köyünde bir evin çatı kısmında yapılan kaynak sırasında etrafa sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.

        Kısa sürede çatısı yapılan ev ve yakınındaki iki farklı eve ait araziye yayılan yangına Yalova Orman Şube Müdürlüğüne ait 5 arazöz ile karadan, Orman Bölge Müdürlüğünden gönderilen helikopterle havadan müdahalede bulunuldu.

        Uzun uğraşlar sonrası ev ve arazi yangınını söndüren ekiplere, köyün alt kısmında bulunan ormanlık arazide de yangın çıktığı bilgisi ulaştı.

        Köyde olmaları nedeniyle henüz büyümeden orman yangınına da müdahale eden ekipler, iki farklı noktada soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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