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        Yalova'da 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Yalova'da sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyonda 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 17:18 Güncelleme: 15.08.2024 - 17:18
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        Yalova'da 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Yalova'da sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheliye yönelik operasyonda 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, sokak düzeyinde uyuşturucu satışı bilgisi üzerine B.K. ve U.Ç'ye ait adreslere operasyon düzenledi.

        Adli makamlardan alınan kararla arama yapan ekipler, 9 parça halinde 1 kilo 405 gram sentetik uyuşturucu buldu.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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