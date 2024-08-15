Yalova'da turizm toplantısı yapıldı

Yalova Valisi Hülya Kaya, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı'nda, tüm kurumların tek yöne doğru ilerleyerek tam bir ahenk içinde çalıştığını söyledi.

Tanıtım ve Geliştirme Programı (İTGP) bünyesinde Valilikte düzenlenen toplantıda, "Aronya Festivali", "Yalova Belgesel Film Festivali" gibi etkinliklerin hazırlıkları görüşüldü.

Toplantıda konuşan Vali Kaya, tüm kurum ve kuruluşların ahenkle çalıştığını belirterek, bu anlamda tüm kurumların tek yöne doğru ilerlediğini ifade etti.

Kaya, "Bir ivme yakaladık. O noktada da çok güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Yalova turizmi geliştirme anlamında diğer illere oranla çok daha iyi bir çalışma sergiliyor. Tüm kurum ve kuruluşlar ahenk içerisinde çalışıyorlar. Altyapı yatırımları noktasında Özel İdare ve belediyelerimiz de elini taşın altına koyuyorlar." diye konuştu.

Ağustos ayı sonunda bu yıl ilk defa "Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali" adı altında bir festival düzenleneceğine vurgu yapan Kaya, 22-26 Ekim tarihlerinde yapılacak Yalova Belgesel Film Festivali ile ilgili de şunları kaydetti: