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        Yalova'da turizm toplantısı yapıldı

        Yalova Valisi Hülya Kaya, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı'nda, tüm kurumların tek yöne doğru ilerleyerek tam bir ahenk içinde çalıştığını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 18:16 Güncelleme: 15.08.2024 - 18:16
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        Yalova'da turizm toplantısı yapıldı
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        Yalova Valisi Hülya Kaya, Turizm Tanıtım ve Geliştirme Toplantısı'nda, tüm kurumların tek yöne doğru ilerleyerek tam bir ahenk içinde çalıştığını söyledi.

        Tanıtım ve Geliştirme Programı (İTGP) bünyesinde Valilikte düzenlenen toplantıda, "Aronya Festivali", "Yalova Belgesel Film Festivali" gibi etkinliklerin hazırlıkları görüşüldü.

        Toplantıda konuşan Vali Kaya, tüm kurum ve kuruluşların ahenkle çalıştığını belirterek, bu anlamda tüm kurumların tek yöne doğru ilerlediğini ifade etti.

        Kaya, "Bir ivme yakaladık. O noktada da çok güzel sonuçlar alacağımıza eminim. Yalova turizmi geliştirme anlamında diğer illere oranla çok daha iyi bir çalışma sergiliyor. Tüm kurum ve kuruluşlar ahenk içerisinde çalışıyorlar. Altyapı yatırımları noktasında Özel İdare ve belediyelerimiz de elini taşın altına koyuyorlar." diye konuştu.

        Ağustos ayı sonunda bu yıl ilk defa "Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali" adı altında bir festival düzenleneceğine vurgu yapan Kaya, 22-26 Ekim tarihlerinde yapılacak Yalova Belgesel Film Festivali ile ilgili de şunları kaydetti:

        "Bu sene festivallerimizde tasarruf tedbirleri nedeniyle bazı kısıtlamalarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle de sponsorluklarla yapmak zorundayız. Bu yıl da ekim ayı sonunda Yalova Belgesel Film Festivali var. 4 gün sürecek olan bu festival de ulusal düzeyde 300'ün üzerinde başvuru var. Yurt dışından da 200 başvuru var. İlk defa yapılmasına rağmen çok büyük bir ilgi gördü. Bu da bizi heyecanlandırdı ve gururlandırdı. Bu noktada Yalova için özel bir ödül de koyduk. Bu ödülle Yalova'da anlatılmamış, gün yüzüne çıkmamış hikayelerin de ortaya çıkacağını düşünüyoruz. Yalova'nın tarihi ve turistik güzelliklerine dikkat çekmek hem de bu festivaller vesilesi ile gelecek olan jüri üyelerimiz vasıtası ile Yalova'nın tanıtımına katkı sunmak istiyoruz"

        Toplantıda, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Bursa Bölge Müdür Yardımcısı Sena Gözgü ise gerçekleştirilecek festivallerde izlenmesi gereken yollar ve atılacak adımlarla ilgili bilgiler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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