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        Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı

        Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, olayın 25'inci yılında mezarları başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:06 Güncelleme: 16.08.2024 - 13:06
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        Yalova'da Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı
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        Yalova'da, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, olayın 25'inci yılında mezarları başında anıldı.

        Yalova Valiliği tarafından Şehir Mezarlığı'ndaki Deprem Şehitliği'nde anma programı düzenlendi.

        Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, Vali Hülya Kaya ve beraberindeki protokol üyeleri, hayatını kaybedenlerin mezarlarına karanfil bıraktı.

        İl Müftü Yardımcısı İhsan Kara'nın dua etmesiyle sona eren anma etkinliğinin ardından cuma namazı öncesi Merkez Cami'de mevlit okutuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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