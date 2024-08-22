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        Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı

        Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 22:35 Güncelleme: 22.08.2024 - 22:35
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        Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı
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        Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı.

        Hersek Plajı'na ailesiyle giden bir çocuk, şişme yüzme simidiyle girdiği denizde akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi.

        Durumun fark edilmesiyle Altınova Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tekneyle harekete geçti.

        Yaklaşık 700 metre sürüklenen çocuk, tekneye alınarak kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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