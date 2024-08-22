Yalova'da deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı
Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı.
Yalova'nın Altınova ilçesinde, deniz simidiyle açık denize sürüklenen çocuk kurtarıldı.
Hersek Plajı'na ailesiyle giden bir çocuk, şişme yüzme simidiyle girdiği denizde akıntıya kapılarak açığa doğru sürüklendi.
Durumun fark edilmesiyle Altınova Belediyesi'ne bağlı cankurtaranlar tekneyle harekete geçti.
Yaklaşık 700 metre sürüklenen çocuk, tekneye alınarak kurtarıldı.
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