AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Yalova'da konuştu:

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "İsrail'in 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz var Allah'ın izniyle. Hani 'ekonomi' diyoruz ya işte bu kısımları görmemezlikten gelmememiz gerekir. Ekonomi kabul ama özgür değilsen, kendini savunamıyorsan bir anlamı var mı?" dedi.

Yavuz, Yalova Halk Eğitimi Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, iktidara geldikleri 2002 yılından bugüne kadar başta başörtüsü yasağı olmak üzere birçok sorunu ortadan kaldırdıklarını söyledi.

Savunma sanayinde gelinen seviyeye dikkati çeken Yavuz, özellikle silahlı insansız hava araçları (SİHA) ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başta güneyde oluşturulmak istenen terör koridoru olmak üzere Karabağ gibi birçok coğrafyadaki karışıklıkların Türkiye sayesinde ortadan kaldırıldığını anlattı. Türkiye'nin bu alanda eskiden dışa bağımlı olduğunu dile getiren Yavuz, şöyle devam etti: "Amerika, 'bana hava savunma sistemi ver', vermiyor. Parasıyla oradan alayım, 'alamazsın' diyor. Niye? 'İstediğim zaman sana her türlü operasyonu yapmam lazım.' Yok öyle yağma kardeşim. Geçti Bor'un pazarı... İsrail'in 'Demir Kubbe'si varsa bizim de 'Çelik Kubbe'miz var Allah'ın izniyle. Hani 'ekonomi' diyoruz ya işte bu kısımları görmemezlikten gelmememiz gerekir. Ekonomi kabul ama özgür değilsen, kendini savunamıyorsan bir anlamı var mı?"

Yavuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin iyi bir seviyeye ulaştığını vurguladı. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te 11 ili etkileyen depremlerin Türkiye'ye 104 milyar dolar maliyetinin olduğunu ancak bölgenin kısa sürede toparlandığını kaydeden Yavuz, şöyle konuştu: "Çok büyük bir yıkım vardı, çok önemli dramlar yaşandı, zorluklar çekildi kabul ama en azından devlet depremzedelerin gece gündüz, sabah akşam yanındaydı. Hiçbirimiz makamlarına oturmuş kalmış ve makamı odak haline getirmiş insanlar değiliz. Kusurlarımız, eksikliklerimiz olabilir ama AK Parti çizgisi ve zihniyetini iyi irdeleyin. Sanki deprem olmamış gibi. Asayiş berkemal, meseleye el koymuş devlet ve her birinin binası hazırlanıyor. Amerika'nın veya Avrupa'dan bir devletin başına gelse etkilemez mi? Ondan önce Suriye'yi, pandemiyi, Ukrayna savaşını yaşadık. Bütün bunları yok sayarak 'Niye bu kadar oldu' demek doğru mu? Yaşadık. Şimdi Allah'ın izniyle dönemsel olarak yaşadığımız bu sıkıntılar yavaş yavaş geçecek ve çok daha güçlü, müreffeh bir Türkiye'nin mensubu olarak yolumuza devam edeceğiz."