Yalova'da taksiyle otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde taksi ile otomobilin çarpıştığı kazada yaralanan 5 kişi, hastanede tedaviye alındı.
B.M.Y. idaresindeki 38 GS 677 plakalı otomobil, Yalova-Armutlu kara yolu Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde B.Ş.O. yönetimindeki 77 T 0512 plakalı taksiyle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.