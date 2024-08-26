Yalova'da kanoyla denize açılan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
Armutlu'da kanoyla denize açılan 2 kişiyi bulmak için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
Armutlu'da kanoyla denize açılan 2 kişiyi bulmak için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.
Dereağzı mevkisinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, limandan 2 kişilik bir kanoyla denize açıldı.
Bozburun mevkisine rota izledikleri öğrenilen kişiler Tavşantepe bölgesinde kayboldu.
2 arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmasına başladı.
Çalışmalar deniz polisi botlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot ve 1 helikopterle sürdürülüyor.
Kanoya ulaşan ekiplerin faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüğü bildirildi.
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