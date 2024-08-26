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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı

        Armutlu'da kanoyla denize açılan 2 kişiyi bulmak için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:13
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        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı
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        Armutlu'da kanoyla denize açılan 2 kişiyi bulmak için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı.

        Dereağzı mevkisinde kimlikleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi, limandan 2 kişilik bir kanoyla denize açıldı.

        Bozburun mevkisine rota izledikleri öğrenilen kişiler Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

        2 arkadaşın bulunması için Sahil Güvenlik ve Deniz Polisi ekipleri, denizden ve havadan arama kurtarma çalışmasına başladı.

        Çalışmalar deniz polisi botlarıyla Sahil Güvenlik ekiplerine ait 4 bot ve 1 helikopterle sürdürülüyor.

        Kanoya ulaşan ekiplerin faaliyetlerini yoğun şekilde yürüttüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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