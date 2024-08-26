Yalova'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Yalova'nın Çınarcık ilçesinde, motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Atakent Mahallesi'nde kavşağında yola çıkan 34 CFU 056 plakalı hafif ticari araca Yalova – Armutlu kara yolunda seyreden 77 ADD 693 plakalı motosiklet yandan çarptı.
Kazada motosiklette bulunan 2 genç yaralandı. Vücutlarının çeşitli yerlerinde kırıklar bulunduğu öğrenilen yaralılar, 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.
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