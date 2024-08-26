Yalovaspor Basketbol 3 oyuncuyla anlaşma sağladı

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de boy gösterecek Yalovaspor Basketbol, daha önce Travis McConico, Egemen Güven, Alonzo Verge ve Çağatay Özkan'ı transfer etmiş, geçen sezon kadroda bulunan Ege Özçelik'le de tekrar el sıkışmıştı.

Yeşil-kırmızılı kulüp, 29 yaşındaki Sloven basketbolcu Martin Krampelj ve 23 yaşındaki Boran Güler'i kadrosuna katarken, geçen sezon da takımda bulunan 28 yaşındaki Kadir Bayram'la yeniden anlaştı.

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