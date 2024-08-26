Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 01:13 Güncelleme: 26.08.2024 - 01:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME 2 - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

        Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün iki kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

        Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

        Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti.

        İki arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor.

        Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik Botu, 1 Sahil Güvenlik Helikopteri,1 Sahil Güvenlik Dalış Timi, 1 Deniz Polisi, 1 Deniz Polis Dalış Timi, 6 AFAD lastik botu, STK'lar ve kara araçlar ile birlikte 20 unsur ve 79 personel ile devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İyilik yaptı, canından oldu
        İyilik yaptı, canından oldu
        Sıcak gelişme!
        Sıcak gelişme!
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Kuyudaki arkadaşını kurtarmak istedi! 2 ölü
        Filistin'den BRICS adımı
        Filistin'den BRICS adımı
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Bilim insanları avokadonun nasıl oluştuğu konusunda hala şaşkınmış!
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Riskli yağışlar sürüyor! İstanbul'a da yağmur geliyor
        Gürültü kavgası can aldı!
        Gürültü kavgası can aldı!
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        Okan Buruk'tan Muslera açıklaması
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        26 Ağustos 2024: Bugün ne oldu?
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Fransa Durov'un gözaltı sebebini açıkladı
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Başkan Tugay: Yüzmeyi vadedemem
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        Derya öğretmenin katili tanıdık çıktı: Kredi kartıyla alışveriş yapmış
        "Hayatımdan çıkardım"
        "Hayatımdan çıkardım"
        Ferdi yerine Wijndal!
        Ferdi yerine Wijndal!
        "Özürler dilendi"
        "Özürler dilendi"
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        Kabızlığa iyi gelen bu meyve ve sebzeleri daha önce duydunuz mu?
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        "Fenerbahçe'nin kalbi!"
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        700 yıllık Cumalıkızık'ta, 'Cinaralığı' kuyruğu
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        21 yıllık teşvik yeniden gündemde
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy
        Ayrılık nedeni Kick Kennedy

        Benzer Haberler

        Haber için giden DHA muhabirine saldırı
        Haber için giden DHA muhabirine saldırı
        Yalovaspor Basketbol 3 oyuncuyla anlaşma sağladı
        Yalovaspor Basketbol 3 oyuncuyla anlaşma sağladı
        Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı
        Yalova İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik görevine başladı
        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu
        Yalova'da kanoyla denize açılan 2 arkadaş kayboldu
        Yalova'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Yalova'da motosikletle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi ar...
        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi ar...