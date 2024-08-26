GÜNCELLEME 2 - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün iki kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.