GÜNCELLEME 3 - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişi için başlatılan arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Dereağzı mevkisinden önceki gün 2 kişilik kanoyla denize açıldı. Bozburun mevkisine doğru ilerleyen iki arkadaş, Tavşantepe bölgesinde kayboldu.

Sahil Güvenlik ve jandarma ekiplerinin hem havadan hem de denizden arama kurtarma çalışması başlattığı Piner ve Coşkun'un son olarak Sahil Güvenlik yetkilileriyle telefonla görüşüp yardım istediği öğrenildi.

Kısa bir süre sonra sinyal alınan bölgeye ulaşan Sahil Güvenlik ekipleri kanonun boş olduğunu tespit etti. 2 arkadaşın dengelerini kaybedip alabora oldukları ya da sahile yüzerek geçebileceklerini düşünüp kanoyu terk etmiş olabilecekleri değerlendiriliyor. Arama kurtarma çalışmaları, 3 Sahil Güvenlik botu, 1 Sahil Güvenlik helikopteri,1 Sahil Güvenlik dalış timi, 1 deniz polisi, 1 deniz polis dalış timi, 6 AFAD lastik botu, STK'ler ve kara araçlarıyla birlikte 20 unsur ve 79 personelle devam ediyor. - Saldırıya uğrayan muhabir şikayetçi oldu