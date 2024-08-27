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        Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 14:01 Güncelleme: 27.08.2024 - 14:06
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        Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor
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        Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

        Karşıyaka Mahallesi'nden denize açılan Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun'a (28) ulaşabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

        Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 bot, kara aracı ve helikopter, Yalova ve çevre illerden AFAD'a ait 6 bot ve 5 kara aracı ile jandarma, emniyet ve sağlık kuruluşlarından 4 kara aracı ve bir deniz polisi botuyla süren arama kurtarma faaliyetine 67 personel katılıyor.

        Yalova Valisi Hülya Kaya da aramaların yürütüldüğü liman bölgesine gelerek yetkililerden bilgi aldı, kayıp 2 kişinin yakınlarıyla görüştü.

        Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun, 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında söz konusu kanoya ulaşılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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