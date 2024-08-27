Marmara Denizi'nde kanoyla açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiyi arama çalışması sürüyor

Yalova'nın Armutlu ilçesinde, kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaşı arama çalışması 3'üncü gününde devam ediyor.

Karşıyaka Mahallesi'nden denize açılan Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun'a (28) ulaşabilmek için havadan ve karadan çalışma yürütülüyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 4 bot, kara aracı ve helikopter, Yalova ve çevre illerden AFAD'a ait 6 bot ve 5 kara aracı ile jandarma, emniyet ve sağlık kuruluşlarından 4 kara aracı ve bir deniz polisi botuyla süren arama kurtarma faaliyetine 67 personel katılıyor.