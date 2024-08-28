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        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı

        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan birine ait olduğu belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 16:11 Güncelleme: 28.08.2024 - 16:11
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        GÜNCELLEME - Yalova'da kanoyla denize açıldıktan sonra kaybolan 2 kişiden birinin cesedine ulaşıldı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesi sahilinde bulunan erkek cesedinin, Yalova'nın Armutlu ilçesinde kanoyla Marmara Denizi'ne açıldıktan sonra kaybolan 2 arkadaştan birine ait olduğu belirlendi.

        Kayıp Hüseyin Piner ve Yücel Coşkun'u arama çalışması, Armutlu ve Mudanya açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, AKUT Arama Kurtarma Derneğinin yanı sıra bazı kurum ve kuruluşlardan çok sayıda ekibin katılımıyla 4'üncü gününde sürdü.

        Çalışmalar sırasında Mudanya ilçesi kırsal Esence (Eşkel) Mahallesi sahilinde bir erkek cesedi bulundu. Ceset, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince alınarak kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

        Yalova Valiliğinden yapılan açıklamada, 25 Ağustos Pazar günü saat 17.20'de 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarda, Armutlu ilçesindeki Yalova Üniversitesi Armutlu Meslek Yüksekokulunun önünden 2 kişinin şişme botla açıldığı ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle sürüklendiğinin bildirildiği belirtildi.

        Geri dönemeyen bu kişiler için Valilik koordinesinde Sahil Güvenlik Güney Marmara Grup Komutanlığı, İl AFAD Müdürlüğü, Deniz Polisi, Jandarma Arama Kurtarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), 112 Acil Sağlık ve çok sayıda sivil toplum kuruluşuna ait ekiplerin katılımıyla arama kurtarma çalışması başlatıldığı ifade edilen açıklamada, şu bilgiler verildi:

        "Arama kurtarma faaliyetinde bulunan sahil güvenlik dalış timi bugün saat 08.40 civarında Mudanya Eşkel sahili kayalıklar üzerinde bir erkek şahsa ait cansız beden tespit etmiştir. Bunun üzerine bölgeye gelen TCSG-25 isimli botla, cansız beden bulunduğu yerden alınarak Güzelyalı Sahil Güvenlik İskelesi'ne getirilmiştir. Ceset, kaybolan şahıslardan birine ait olduğu düşünülerek savcılık kararıyla Mudanya Devlet Hastanesine nakledilmiştir. Yapılan incelemeler ve parmak izi analizi tespiti üzerine bulunan cansız bedenin Armutlu sahilinden botla sürüklenen Hüseyin Piner'e ait olduğu tespit edilmiştir. Kaybolan şahıslardan diğerinin halen denizde olduğu düşünülerek arama kurtarma faaliyetleri aralıksız devam etmektedir."

        Hüseyin Piner (33) ve Yücel Coşkun (28), Armutlu ilçesinde 25 Ağustos'ta Dereağzı mevkisinden 2 kişilik kanoyla denize açılıp Bozburun mevkisine doğru ilerlemiş, Tavşantepe bölgesinde kaybolmuştu. Sahil Güvenlik Komutanlığınca başlatılan arama kurtarma çalışmalarında bahse konu kanoya ulaşılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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