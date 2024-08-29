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        Çınarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu

        Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın apartman dairesinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:50 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:52
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        Çınarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu
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        Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın apartman dairesinde ölü bulundu.

        Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Lale Sokak Süreyya Apartmanında meydana geldi.

        Edinilen bilgiye göre, Lidya Akuari’den (70) bir süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

        İhbar üzerine Lidya Akuari'nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla içeri girdi.

        İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta bulunan kadın cesedinde inceleme yaptılar. Ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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