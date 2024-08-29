Çınarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu

İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta bulunan kadın cesedinde inceleme yaptılar. Ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Lidya Akuari’den (70) bir süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.

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