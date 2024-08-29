Çınarcık'ta yaşlı kadın evinde ölü bulundu
Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın apartman dairesinde ölü bulundu.
Yalova'nınÇınarcık ilçesinde 70 yaşındaki yaşlı kadın apartman dairesinde ölü bulundu.
Olay, Çınarcık Harmanlar Mahallesi Lale Sokak Süreyya Apartmanında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Lidya Akuari’den (70) bir süre haber alamayan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine Lidya Akuari'nin evine gelen polis ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin yardımıyla içeri girdi.
İçeriye giren polis ve sağlık ekipleri, yatakta bulunan kadın cesedinde inceleme yaptılar. Ardından yaşlı kadının cansız bedeni, otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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