Yalova'da 30 Ağustos Zafer ­Bayramı coşkuyla kutlandı

Yalova'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Yalova 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakılmasıyla başlayan program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Daha sonra 126. Filo Komutanlığına ait T-41 eğitim uçaklarıyla tören alanın üzerinden gösteri uçuşu yapıldı.

Vali Hülya Kaya, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu ile Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, programa katılanların bayramını kutladı.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Deniz Yarbay Temuçin Öncü, Türk milletinin tarihin hiçbir devresinde esaret altında yaşamadığını belirterek, "Bugün yalnız Türk milleti için değil, aynı zamanda bütün dünya için büyük bir öneme sahip tarihi bir olayın, çok şerefli bir zaferinin 102. yıl dönümü kutlu olsun. Bugün tarihin hiçbir devresinde hürriyetin zerre kadar ödün vermemiş, büyük Türk milletinin istilacı düşmana karşı canını ortaya koyarak verdiği yaşam mücadelesinin amacına ulaştığı çok anlamlı bir gündür.” dedi.