Yalovaspor Basketbol, başantrenör Faruk Beşok'la yollarını ayırdı

Tarihinde ikinci kez Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan kulüpten yapılan açıklamada, "Başantrenörümüz Faruk Beşok ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Basketbol Süper Ligi mücadelemizde bizimle olacak yeni başantrenörümüz kısa süre içinde duyurulacaktır." ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.