Yalova'da durdurulan bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

Otomobilde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü farklı markalarda 175 şişe içerisinde 130 litre içki ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu.

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