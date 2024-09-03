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        Yalova'da durdurulan bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi

        Yalova'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde 175 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 20:55 Güncelleme: 03.09.2024 - 20:59
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        Yalova'da durdurulan bir otomobilde 175 şişe kaçak içki ele geçirildi
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        Yalova'da polis ekiplerince durdurulan otomobilde 175 şişe gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir otomobili durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramalarda, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü farklı markalarda 175 şişe içerisinde 130 litre içki ele geçirildi.

        Gözaltına alınan S.A. ve B.A. hakkında "kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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