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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

        Yalova'da polis ekiplerince 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 08:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 09:21
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı
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        Yalova’da polis ekiplerince 26 Ağustos-1 Eylül tarihlerindeki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftalık süreçte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 ayrı olayda 4 şüpheli, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak"tan ise 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

        Operasyonlarda 57 parça halinde 206,26 gram sentetik uyuşturucu, 2 adet ecstasy hap, 19 adet sentetik ecza hap ve 1 tabanca ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 4 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer 2'si serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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