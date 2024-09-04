Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 1 haftalık süreçte "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan 4 ayrı olayda 4 şüpheli, "kullanmak için uyuşturucu madde satın almak"tan ise 53 kişi hakkında işlem yapıldı.

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