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        Yalova'da şehir mezarlığında izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı

        Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 13:57 Güncelleme: 04.09.2024 - 13:57
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        Yalova'da şehir mezarlığında izinsiz kazı yapan şüpheli yakalandı
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        Yalova Belediyesi Şehir Mezarlığında izinsiz kazı yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

        Mezarlık görevlileri, bir kişinin kazı yaptığını görerek durumu polise bildirdi.

        Olay yerine gelen ekipler, bir mezarın yanında yaklaşık bir metre derinliğinde çukur kazan şüphelinin, E.A. olduğunu belirledi.

        Mezarlığa bir araçla geldiği anlaşılan ve kazıda kullandığı aletlere el konulan E.A, gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.

        Kazıyı define aramak amacıyla yaptığı iddia edilen şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Şehir mezarlığında yaklaşık 3 ay önce ve geçen ay da izinsiz kazı yapıldığı, her iki olayda gözaltına alınan 6 zanlının ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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