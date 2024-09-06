Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Yalova'da ilçe müftülüğü binasını hizmete açtı:

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, müftülüklerin toplumda önemli bir işlev gördüğünü belirterek, "Derdi, herhangi bir konuda sıkıntısı olan, dini ve manevi konular başta olmak üzere, buyursunlar. Müftümüz başta olmak üzere, vaizlerimiz, hocalarımız onların derdini paylaşacaklar; içinde bulundukları o sıkıntıları ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti gösterecekler." dedi.

Erbaş, Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde müftülüğün yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, kendisinin hocalara, müftülere, imamlara, vaizlere "Biz, Peygamber varisiyiz." dediğini söyledi.

Peygamberlerin tebliğ ettiğini, davet ettiğini anımsatan Erbaş, "Biz de onların bıraktığı yerden toplumlarımızı iyiliğe, Hakk'a, kötülükten uzak durmaya davet ediyoruz. Yani Rabb'imizin yoluna davet ediyoruz. Biz nasıl Peygamber'imizin ve peygamberlerin varisi isek bizim müftülüklerimiz de Peygamber Efendi'mizin diyanet işlerini yönettiği Mescidi Nebevi'nin varisidir. Bugün, ülkemizde 1003 noktada Peygamber Efendi'mizin Mescidi Nebevi'sinin şubeleri vardır." ifadesini kullandı. Erbaş, bu binada sadece resmi işlerin yapılmayacağını, gençlik merkeziyle, 4-6 yaş Kur'an kursuyla ve vaizlerin irşat hizmetleriyle çok önemli faaliyetler gerçekleştirileceğini dile getirdi.

Toplumu ayakta tutan değerlerin hem mahallelerde hem şehirlerde bu binalardan yönetileceğini vurgulayan Erbaş, müftülüklerin verdiği hizmetlerin önemini vurguladı. Bir ayetikerimede "İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten meneden bir topluluk bulunsun. İşte onlar, felaha, kurtuluşa ulaşacaklardır." buyurulduğunu anlatan Erbaş, şunları kaydetti: "Gönlümüz istiyor ki Efendi'mizin bütün ümmeti, buradaki müjdeye nail olsun; kurtuluşa ersinler. İşte o kurtuluşa götüren yol da hayra çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten menetmek. Hazreti Muhammed Mustafa Efendi'mizin ümmetinin amacı, budur; Hakk'a çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten men etmek. Kur'an-ı Kerim'i taradığımız zaman o kadar çok ayetikerime var ki bununla ilgili. Derdimiz, iyilik olsun, yeryüzünde iyilik yayılsın, kötülük olmasın. Kötülükler ortadan kalksın. Peygamberlerin amacı, bu idi. Hazreti Muhammed Mustafa, 23 sene boyunca hem sözleriyle hem de yaşantısıyla bunu gösterdi. Sadece Mekke'ye, Medine'ye mi? Hayır. Bütün insanlar, bütün dünyaya Kur'an bunun için nazil oldu. Rabb'imiz, Peygamber Efendi'mize hitap ederken bunu şöyle anlatıyor bütün insanlığa: 'Dikkat et, ey Nebi, ey Peygamber. Kur'an'ı biz sana insanları karanlıklardan aydınlığa çıkarasın diye indirdik.' İşte Kur'an'ın indiriliş amacı... Bizler de ülkemizdeki 1003 müftülüğümüzden yönetmiş olduğumuz diyanet hizmetleriyle, 90 bin camimizden 30 bin Kur'an kursumuzdan; Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesindeki hizmetleri söylüyorum sadece. İşte Hakk'a çağırmak, iyiliği emretmek, kötülükten menetmek için gece gündüz çalışıyoruz."

- "Güzel, ulvi bir gaye ile çalışıyoruz" Ali Erbaş, Türkiye'nin daha iyi noktalara gelmesi, daha güzel, mutlu, huzurlu toplumlara ulaşmak için devletin tüm kademelerinin çaba sarf ettiğini, iyilikle meşgul olan, kötülükten uzak duran fertlerden oluşan bir toplum meydana getirmek için çalıştıklarını belirtti. Müftülüklerin toplumların birliğinin, beraberliğinin, huzurunun adeta mayası, çimentosu olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle konuştu: "Derdi olan vatandaşlarımız, çekinmeyin, buyurun gelin müftülüğümüze. Yani hem dini konularda olur, toplumsal konularda olur. Bizim inancımız, sosyal bir toplum oluşturmayı hedefleyen bir inanç. İslam, manası 'barış' demektir. Bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Peygamberler, toplumlarını barışa ulaştırmak için görevlendirilmiş kullardır. Sadece Hazreti Muhammed'in getirdiği dinin adı değil, İslam. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed Efendi'mize kadar bütün peygamberler, İslam dinini tebliğ etmek için gelmişlerdir. Buradan da anlıyoruz ki insanlarımız, huzurlu, mutlu olsun, maddi ve manevi noktalarda birbirlerine destek, yardımcı olsunlar. Derdi, herhangi bir konuda sıkıntısı olan, dini ve manevi konular başta olmak üzere, buyursunlar. Müftümüz başta olmak üzere, vaizlerimiz, hocalarımız onların derdini paylaşacaklar; içinde bulundukları o sıkıntıları ortadan kaldırmak için elinden gelen gayreti gösterecekler. Çocuklarımızın eğitimi noktasında, din eğitimi, yaygın din eğitiminin daha da geliştirilmesi noktasında, elinden gelen gayreti gösterecekler. Yaygın din eğitimi noktasında müftülüklerimizin, Diyanet İşleri Başkanlığımızın 4 yaşından itibaren yukarıya doğru yaş sınırı olmaksızın çalışmalarımız, faaliyetlerimiz var. '7'den 70'e' diye bir söz vardır ya biz artık diyoruz ki '7'den önce de 70'ten sonra da vatandaşlarımıza müftülüklerimiz, Kur'an kurslarımız, camilerimiz herkese açık. Böyle güzel, ulvi bir gaye ile çalışıyoruz."