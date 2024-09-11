Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da 150 şişe kaçak içki yakalandı

        –Yalova'da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 09:51 Güncelleme: 11.09.2024 - 09:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yalova'da 150 şişe kaçak içki yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        –Yalova’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde gerçekleştirilen "kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar" kapsamında bir araçta arama yapıldı.

        Aramda toplam 150 şişe, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığı, huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Tutuklu amcanın avukatı Narin'in davasından çekildi
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Eygi'nin 'kazayla' vurulduğunu söyledi
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        "Galatasaray'ın lig maçlarında fark var!"
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        "Arda Güler üst seviye bir kalite"
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Yalova'da hayırsever iş insanından eğitime destek
        Yalova'da hayırsever iş insanından eğitime destek
        Yalova'da 150 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Yalova'da 150 şişe kaçak içki ele geçirildi
        Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali 'a...
        Yalova'da ilk kez düzenlenen Aronya ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Festivali 'a...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok öne...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: "Toplumumuzda mutluluğa ulaşabilmemiz çok öne...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...
        Erbaş: Yaygın din eğitimi noktasında 4 yaş üstüne, yaş sınırı olmaksızın ça...