Yalova'da 150 şişe kaçak içki yakalandı

–Yalova’da polis ekipleri tarafından bir araçta yapılan aramada 150 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde gerçekleştirilen "kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar" kapsamında bir araçta arama yapıldı.

Aramda toplam 150 şişe, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü içki ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli S.A.Ö. hakkında adli işlem başlatıldı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Halkımızın sağlığı, huzur ve güvenliğinin sağlanması için suç ve suçlulara yönelik çalışmalarımız aralıksız ve kararlılıkla sürdürülecektir.” denildi.