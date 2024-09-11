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        Çiftlikköy'de 54 mirasçı, büyük dedelerine ait arazilerle ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ayrı yerlerde bulunan yaklaşık 300 dönüm arazinin büyük dedelerine ait olduğuna ilişkin 13 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan mirasçılar, önemli aşama kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:26 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:27
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        Çiftlikköy'de 54 mirasçı, büyük dedelerine ait arazilerle ilgili hukuk mücadelesini sürdürüyor
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        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde ayrı yerlerde bulunan yaklaşık 300 dönüm arazinin büyük dedelerine ait olduğuna ilişkin 13 yıl önce hukuk mücadelesi başlatan mirasçılar, önemli aşama kaydetti.

        Mirasçılardan Selma Turakine, gazetecilere, söz konusu arazilerin resmi kayıtlara göre 1911 yılında dedeleri Elmirza Otar'a ait olduğunun belirlendiğini söyledi.

        Bu arazilerle ilgili tespit ve tedbir konulması için hukuki işlemleri başlattıklarını belirten Turakine, Osmanlı döneminden kalma tapular ve arşivlerde büyük dedelerine ait olduğunu belirlediklerini, onun 3 erkek, 2 kız çocuğunun torunları olarak 54 mirasçının hakkının bulunduğunu anlattı.

        Turakine, Otar'ın mirasını erkek çocuklarına bıraktığını, 13 yıllık davanın ardından kız çocuklarının soyundan gelenlerin de varis olduğunun tescil edildiğini dile getirerek, "Dedemizin aslında 5 çocuğu vardı ama biri kayıp olarak ilan edildi. 4 çocuktan şu anda 54 mirasçı var. Çocukları zaten yaşamıyor. Çocuklarının çocukları, torunları da öldü. Biz torunlarının çocukları olarak mirasçıyız." dedi.

        Arazilerden birinin 79 dönüm büyüklüğe sahip olduğunu aktaran Turakine, "2000 yılından sonra alan bu boş. Depremzedeler bir süre misafir edildi. Sonrasında da şu anda virane şeklinde. Biz de davayı açtıktan sonra kendimizi ispat edemediğimiz için herhangi bir tedbirde bulunamamıştık. Şimdi tedbir kararları çıkarılacak. Dedemize ait ne kadar ve nerede taşınmaz varsa hepsini gereken devlet kararıyla tedbir aldıracağız." diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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