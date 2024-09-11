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        Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı

        Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 18:45 Güncelleme: 11.09.2024 - 18:54
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        Yalova'da 2 hırsızlık zanlısı tutuklandı
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        Yalova'da akıllı saat ve motosiklet çaldıkları belirlenen 2 kişi tutuklandı.

        Edinilen bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Dere Mahallesi'nde bir iş yerinden kapı kilidi kırılarak maddi değeri 1900 lira olan saatin ve Bahçelievler Mahallesi'nde bir evin önünden kilitli motosikletin çalınmasıyla ilgili çalışma yaptı.

        Mahalle, cadde, civar iş yerleri, KGYS (Kent Güvenlik Yönetim Sistemi) ve PTS'ye (Plaka Tanıma Sistemi) ait 37 kamera ve 160 saat görüntü incelenerek şüphelilerin A.D.A. ve Ç.G. olduğu tespit edildi.

        Polisin gözaltına aldığı 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Öte yandan, çalıntı motosiklet bulunarak Çınarcık'ta sahibine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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