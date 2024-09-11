Yalova'da tespit edilen kaçak yapılar yıkılıyor

Yalova Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının kaçak yapı ile mücadele genelgesi kapsamında kentte belirlenen kaçak yapılardan bazılarının yıkım işlemini gerçekleştirdi.

İl Özel İdaresi ve muhtarlarla yürütülen çalışma sonucu 5 kaçak bina, 2 ticarethane, 13 havuz ve 15 bungalovun yıkımı tamamlandı, 83 bina ise idari işlem uygulanıp mühürlendi.

Vali Dr. Hülya Kaya ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Yılmaz’ın muhtarlarla yaptığı toplantılarda Yalova’nın doğal güzelliklerinin kaçak yapılaşma tehdidi altında olduğu belirtildi. Tarım arazileri ve ormanların korunmasının yasal bir zorunluluk ve gelecek nesillere karşı bir sorumluluk olduğu kaydedildi.

Konuyla ilgili Yalova Valiliği’nden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Valilik ve İl Özel İdaresi, kaçak yapılaşmaya karşı köy muhtarları, kolluk kuvvetleri ve ilgili kurumlarla etkin bir koordinasyon içinde çalışmaktadır. Kaçak yapı denetimi için personel sayısı artırılarak süreç daha da güçlendirilmiştir. Kaçak yapıların yıkılması, mevcut sorunun çözülmesinin yanı sıra gelecekte benzer sorunların yaşanmaması için de önemli bir önlemdir. Özellikle köy muhtarlarıyla yapılan toplantılarda alınan kararlar sayesinde kaçak yapılaşmaya karşı önemli mesafe katedilmiştir. Yalova’nın her köşesinde kaçak yapılaşmayı durdurmak ve sürdürülebilir bir yapılaşma sağlamak için tüm kurumların desteğiyle çalışmalar devam edecektir. İlimizin sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi için kaçak yapılaşmayla mücadele kararlılıkla sürdürülecektir. Özetle, Yalova’da kaçak yapı ile mücadelede önemli başarılar elde edilmiş olup, bu çalışmaların ilimizin doğal ve kültürel değerlerinin korunması açısından büyük önem taşıdığı görülmektedir.”