Yalova'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Yalova'da, işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yalova’da, işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmada, firari S.Ş’nin Bursa’dan Yalova’ya geleceği bilgisine ulaşıldı.
Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) Yalova İDO Feribot bölgesinde düzenlenen operasyonda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve hırsızlık” suçlarından 15 yıl hapsi kesinleşen S.Ş. yakalandı.
Hükümlü, yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
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