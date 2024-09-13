Yalova'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) Yalova İDO Feribot bölgesinde düzenlenen operasyonda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve hırsızlık” suçlarından 15 yıl hapsi kesinleşen S.Ş. yakalandı.

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