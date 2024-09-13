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        Yalova'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Yalova'da, işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 14:40 Güncelleme: 13.09.2024 - 14:41
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        Yalova'da 15 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Yalova’da, işlediği suçlar nedeniyle 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığınca sürdürülen çalışmada, firari S.Ş’nin Bursa’dan Yalova’ya geleceği bilgisine ulaşıldı.

        Jandarma Suç Araştırma Timince (JASAT) Yalova İDO Feribot bölgesinde düzenlenen operasyonda "birden fazla kişi tarafından silahla tehdit ve hırsızlık” suçlarından 15 yıl hapsi kesinleşen S.Ş. yakalandı.

        Hükümlü, yasal işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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