Yalova'da evine icra gönderen ev sahibini bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Yalova'da, evine tahliye için icra memuru gönderdiği gerekçesiyle tartıştığı ev sahibini yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Dere Mahallesi'nde ikamet eden Adnan S. (50), aynı binada oturan ev sahibi K.A. (69) ile evine tahliye için icra memuru gönderdiği için tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olay sırasında Adnan S, ev sahibi K.A'yı önce yumrukladı, ardından bıçakla cinsel organını kesti.

Olayın ardından kaçan Adnan S. daha sonra polise giderek teslim oldu.

Olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan K.A, ameliyata alındı.