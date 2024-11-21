Hatay'da depremzedelere barınma hizmeti veren gemi Yalova'da bakıma alındı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunulan, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin bakım ve onarımına Yalova'da başlandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Karadeniz Holding tarafından İskenderun'a gönderilen gemi, 2023 yılının mart ayından itibaren bölgede yaşam alanı olarak depremzedelere hizmet verdi.

Yatak, poliklinik, restoran ve oyun alanları olmak üzere birçok fonksiyonuyla yürüttüğü görevi sona eren yaşam gemisi, Altınova ilçesine getirilerek Tersaneler Bölgesi'nde bakım ve onarıma alındı. Gemi, bakım ve onarımın ardından yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Yalova'da hazır bekletilecek. Lifeship Proje Koordinatörü Umut Çevik, gazetecilere, Süheyla Sultan Gemisi’nin 4 yıl önce afet bölgelerinde kullanmak amacıyla yapıldığını söyledi.