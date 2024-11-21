Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Hatay'da depremzedelere barınma hizmeti veren gemi Yalova'da bakıma alındı

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunulan, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin bakım ve onarımına Yalova'da başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.11.2024 - 15:50 Güncelleme: 21.11.2024 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da depremzedelere barınma hizmeti veren gemi Yalova'da bakıma alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından demirlediği Hatay'ın İskenderun ilçesinde afetzedelere geçici barınma imkanı sunulan, Karadeniz Lifeship Süheyla Sultan Gemisi'nin bakım ve onarımına Yalova'da başlandı.

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı koordinesinde Karadeniz Holding tarafından İskenderun'a gönderilen gemi, 2023 yılının mart ayından itibaren bölgede yaşam alanı olarak depremzedelere hizmet verdi.

        Yatak, poliklinik, restoran ve oyun alanları olmak üzere birçok fonksiyonuyla yürüttüğü görevi sona eren yaşam gemisi, Altınova ilçesine getirilerek Tersaneler Bölgesi'nde bakım ve onarıma alındı. Gemi, bakım ve onarımın ardından yaşanabilecek afetlerde kullanılmak üzere Yalova'da hazır bekletilecek.

        Lifeship Proje Koordinatörü Umut Çevik, gazetecilere, Süheyla Sultan Gemisi’nin 4 yıl önce afet bölgelerinde kullanmak amacıyla yapıldığını söyledi.

        İskenderun Limanı'nda aynı anda 2 bin kişiye yemek, ısınma, barınma, eğitim, sıcak su ve kreş gibi imkanları sunan gemide 1,5 yılda 14 bine yakın kişiyi ağırladıklarını dile getiren Çevik, şöyle konuştu:

        "En başından beri İskenderun Kaymakamlığı ile koordineli çalıştık. Kalıcı barınma alanlarının yapılmasıyla gemiye ihtiyaç kalmadığı bize bildirildi. Bunun üzerine gemimiz İskenderun Limanı'ndan 11 Kasım itibarıyla ayrılarak enerji sektöründe gemilerimizi inşa ettiğimiz, bakım ve onarımlarını yaptığımız Karmarine Tersane'mize Yalova'ya geldi ve buraya bağlandı. 1-2 haftalık bakım onarım süreci geçtikten sonra yeni görevlerini burada bekleyecek."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selma Ateş’e saldırıyı azmettiren şüpheli 2 cinayet işledi
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Selen hemşire ölmüştü! İşte doktora istenen ceza!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Netanyahu'ya tutuklama emri!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Beyoğlu sapıklarından dalga geçer gibi savunma!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        "TFF yabancı VAR hakemine sıcak bakıyor"
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Aladağlar'da kaybolduktan 4 gün sonra bulundular: Belaruslu dağcı kardeşler nasıl hayatta kaldı?
        Yılbaşı enflasyonu
        Yılbaşı enflasyonu
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Elon Musk yine Avrupa'yı hedef aldı
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Play-off'taki olası rakipleri tanıyalım!
        Havada karayeli bekleyiş
        Havada karayeli bekleyiş
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        Bugün ve cuma günü için AFAD'dan kritik uyarı! 50 kent için alarm!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        İlk 20'de sadece G.Saray var!
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evlendikten sonra konteynerde yaşayan çift hayvancılık yapıyor
        Evleniyorlar
        Evleniyorlar
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Hurda araçlar için teşvik teklifi
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        Tuz lambaları gerçekten işe yarıyor mu?
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        "Bedel ödemeye devam etmemiz gereken bir noktadayız"
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        'Yenidoğan' çetesi sanığı Renas Kılıç: Belediye başkanı olmak istiyordum!
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk
        Çığır açacak teknolojilerle bilime damga vuran Türk

        Benzer Haberler

        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düş...
        Yalova'nın içme suyu kaynağı Gökçe Barajı'nda su seviyesi yüzde 20'lere düş...
        Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 k...
        Yalova'da tersane işçilerini taşıyan otobüsün bariyere çarpması sonucu 11 k...
        Savcı, suç örgütünün şemasını çıkardı; 36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığ...
        Savcı, suç örgütünün şemasını çıkardı; 36 bin kişiye 'hayal' satan 38 sanığ...
        Yalova'da termal tesis işletmecileri ara tatildeki doluluk oranından memnun
        Yalova'da termal tesis işletmecileri ara tatildeki doluluk oranından memnun
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı sanıklarına istenen cezalar bell...
        Yalova merkezli devre mülk dolandırıcılığı sanıklarına istenen cezalar bell...