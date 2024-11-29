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        Yalova'da 70 bin makaron ele geçirildi

        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda 20 bini dolu 70 bin makaron ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 21:06 Güncelleme: 29.11.2024 - 21:15
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        Yalova'da 70 bin makaron ele geçirildi
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        Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda 20 bini dolu 70 bin makaron ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamada, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar kapsamında durdurulan otomobilde arama yaptı.

        Aramada, gümrük kaçağı ve sahte bandrollü olmak üzere 20 bini içi kıyılmış tütünle doldurulmuş 70 bin makaron ele geçirildi.

        Operasyonda gözaltına alınan Ş.A. hakkında adli tahkikata başlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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