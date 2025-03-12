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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

        Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.03.2025 - 12:41 Güncelleme: 12.03.2025 - 13:11
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        Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
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        Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

        Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K, T.O. ve C.B'nin Bursa'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Yalova'da satacağını tespit etti.

        Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Kirazlı mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 45 fişek ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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