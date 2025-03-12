Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Yalova'da jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.
Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.K, T.O. ve C.B'nin Bursa'dan getirdikleri uyuşturucu maddeyi Yalova'da satacağını tespit etti.
Harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Kirazlı mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada 75 gram sentetik uyuşturucu, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 45 fişek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.
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