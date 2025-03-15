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        Yalova'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı

        Memur-Sen Yalova Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 13:58 Güncelleme: 15.03.2025 - 14:06
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        Yalova'da "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlatıldı
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        Memur-Sen Yalova Temsilciliği, "Aile Yılında Anayasa Değişsin, Aile Korunsun" imza kampanyası başlattı.

        Memur-Sen Yalova İl Temsilcisi Halil İbrahim Özer, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen kampanyaya ilişkin basın açıklaması yaptı.

        Geleceği inşa etmek için güçlü bir aile yapısına sahip olunması gerektiğini vurgulayan Özer, şöyle konuştu:

        "Ne yazık ki aile yapımız bu günlerde, küresel sapkın ideolojilerin büyük tehdidi altındadır. Aile yapımızı hedefleyen uluslararası lobiler, birtakım sapkın anormallikleri özgürlük olarak sunmakta, sosyal medya, moda, dizi ve film sektörleri üzerinden aileyi zayıflatan kültürel operasyonlar yürütmektedir. Bazı medya kuruluşları ve sivil toplum örgütleri de, bu sapkınlıkları çıkarları doğrultusunda pazarlayarak lobilere destek olmaktadırlar. Bunların yanı sıra işsizlik, şiddet, bağımlılık gibi toplumsal sıkıntılar da ailemizi tehdit eden diğer unsurlardandır."

        Bazı televizyon kanallarının gündüz kuşaklarındaki programları da eleştiren Özer, aile yapısını tehdit eden, genel ahlak yapısına kasteden bu programların reyting uğruna insan onurunu ve haysiyetini hiçe saydığını bildirdi.

        Özer, Memur-Sen olarak aileyi korumak ve başörtüsü özgürlüğünün güvence altına alınması için imza kampanyası da başlattıklarını hatırlatarak, 1 Mayıs'a kadar belirli aralıklarla kuracakları standa vatandaşın gelerek destek vermesini istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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