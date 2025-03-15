Yalova'da firari hükümlü yakalandı

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda farklı suçlardan 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Yalova İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 2019 yılından itibaren araması olan ve "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma, ruhsatsız silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma, hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçlarından toplam 13 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan firari hükümlü M.A, Çınarcık ilçesinde saklandığı adreste yakalandı.

M.A, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.