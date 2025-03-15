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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Bizim gündemimizde sadece milletimize hizmet edeceğimiz alanlara yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme ön yoklaması olarak başlayan sürecin maalesef bir tiyatroya dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2025 - 19:31 Güncelleme: 15.03.2025 - 19:37
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Büyükgümüş, Yalova'da konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Büyükgümüş, gündemlerinde erken seçim olmadığını belirterek, "Bizim gündemimizde sadece milletimize hizmet edeceğimiz alanlara yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme ön yoklaması olarak başlayan sürecin maalesef bir tiyatroya dönüştüğünü görüyoruz." dedi.

        Büyükgümüş, partisinin Yalova İl Başkanlığını ziyaretindeki konuşmasında, yakın dönemde gerçekleştirilecek çalışmaları istişare etmek üzere il ziyareti programı yaptıklarını, bu kapsamda Yalova'daki çalışmalarla ilgili geniş bilgi aldıklarını söyledi.

        Gelecek 3 yılda teşkilatı ileriye taşıyacak, birlik ve beraberliği güçlendirecek ve 2028 seçimlerine güçlü hazırlandıkları bir iklim hedeflediklerini belirten Büyükgümüş, "Rahmete, berekete kapı aralayan bu ayda, vatandaşlarımızın zihninin, gönlünün, partimize, bizden gelecek bir sıcak tebessüme, bir yardım eline çok daha açık olduğunu, çok daha bizlere muhabbetle yaklaştığını düşünüyoruz. O yüzden Türkiye'nin 81 ilinde, tüm teşkilatlarımız, bir ramazan seferberliği halinde milletimizle buluşuyor." diye konuştu.

        Ramazanda gayretle, sahadaki etkinliklerle bir maya oluşturacaklarını anlatan Büyükgümüş, "Her bir teşkilat mensubu, gönlünde ve zihninde taşıyarak partimizi, davamızı geleceğe taşıyacak en kritik dönemeçlerinden birini teşkil edecek 2028 seçimlerine hep birlikte yürüyeceğiz. Bu önemli dönemi birlikte yürüteceğimiz değerli teşkilat mensuplarımıza üstün başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Büyükgümüş, bir basın mensubunun "CHP'nin 'erken seçim' talebi üzerinde durduğunu" belirterek, "böyle bir gündem olup olmadığını" sorması üzerine, şunları kaydetti:

        "Bizim gündemimizde sadece milletimize hizmet edeceğimiz alanlara yönelik çalışmalarımız, programlarımız var. CHP'de cumhurbaşkanı adayı belirleme ön yoklaması olarak başlayan sürecin maalesef bir tiyatroya dönüştüğünü görüyoruz. Bir kere insanlar, buraya müracaat edemiyor. Bir kişinin üzerine planlanmış bir oyun, adeta senaryo şeklinde yazılmış ve tüm CHP teşkilatının da bunu oynaması isteniyor. Bu, tabii CHP'nin kendi içerisinde bildiği bir süreçtir. Bizim bu manada görüş beyan etmemiz, onlar açısından bir manada içlerindeki işe müdahale anlamı taşıyabilir. Türkiye'de demokrasinin, parti içi fikir kültürünün bu manada çok eksiye düştüğü, içinin boşaltıldığı bir süreç yaşıyoruz.

        Milletten ne için destek aldıysak, ne için, nerede bulunuyorsak, onun gereğini yerine getirmemiz lazım. Onunla ilgili çalışmalarımızla meşgul olmamız lazım. Daha seçim takvimi belli değilken, ne yapılacağı, ne zaman yapılacağı belli değilken, CHP'de de sürecin ne olacağına dair bir sürü belirsizlik varken, bir belediye başkanının bu manada ülkeyi gezdiği, turlar düzenlediği bir tabloyla karşı karşıyayız. İstanbul halkını bu manada bir nebze dahi olsa ki, bir nebze değil, ulaşımdan altyapıya yapılması gereken onca iş dururken böyle bir tabloyla karşı karşıya kalıyoruz. Bu da dolayısıyla bizi ilgilendiriyor. Özellikle İstanbul'un her gün geriye giden kentsel yaşamına dair birçok örneği takip ediyorsunuz. Maalesef bu tablo, bunu hazırlıyor. Bizler, milletten yetki almış siyasetçiler olarak, hiçbir yetkimizi, görevimizi bir başka yere ulaşmak için ipotek kılamayız. Bunu milletimizin vicdanına, kamuoyunun takdirine havale ediyorum."

        Ziyarette, AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, İl Başkanı Umut Güçlü, AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Ensar Topçu, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Yerel Yönetimler Başkanı Tülay Kalav ile partililer de hazır bulundu.

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