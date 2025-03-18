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        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı

        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 14:41 Güncelleme: 18.03.2025 - 14:41
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        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk ağır yaralandı
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        Yalova'da bakkala giderken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yuva Sokağı'ndaki evinden, ailesinden aldığı harçlıkla bakkala gitmek için çıkan Halit Hamo'ya sahipsiz köpekler saldırdı.

        Köpeklerin sokaktan boş arsaya kadar sürüklediği yaralı çocuk, ağabeyiyle işe giden Uğur Akbulut tarafından fark edildi. Sahipsiz köpekler, Akbulut tarafından uzaklaştırıldı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 5 yaşındaki ağır yaralı çocuk, daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesine sevk edildi.

        Bu arada Hamo'ya saldıran sahipsiz köpeklerin çocuğun etrafında görüldüğü anlar da araç içi kamerasına yansıdı.

        Köpekleri çocuktan uzaklaştıran Akbulut, gazetecilere, bir alt sokakta oturduğunu ve ağabeyinin aracıyla geçtikleri sırada birkaç köpeği fark ettiğini söyledi.

        Köpeklerden birinin arsa içerisinde, ağızında ilk başta poşet olduğunu zannettiği çocuğu salladığını görünce hemen araçtan indiğini anlatan Akbulut, şöyle konuştu:

        "Çocuğu sallayınca ayakları fark ettik ve müdahale ettik. Normalde görülmesi zor yer ama görebilmemiz Allah'ın takdiri diyorum. İnşallah iyileşecek diye ümit ediyoruz. Bunlar mahalleye ait köpekler değil. 4-5 köpekti. Çeteleşmiş köpekler normalde buralarda görülen bir şey değil. Araçtan indiğimde kimse yoktu. Köpekleri kovaladık. Sonra 112'yi aradık. Çocuk yerden kalkmaya çalışıyordu. Boynunda 5-6 yarası vardı. Zor nefes alıyordu. Ağlamaya çalışıyordu ama ağlayamıyordu."

        Yaralı çocuğun amcası Rahmi Hamo ise olayı komşularından öğrendiklerini ve geldiklerinde ağabeyinin oğlunu yerde yaralı gördüğünü belirterek, doktorların yeğenin durumunun ciddi olduğunu söylediklerini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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