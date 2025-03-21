Yalova'da tersanede demir bloklar arasında sıkışan işçi öldü

Kazayı gören diğer çalışanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Altınova Tersaneler Bölgesi'ndeki bir tersanede çalışan Hasan Can Mert (25), alandaki gemi inşa sürecinde hareket eden demir blokların arasında sıkıştı.

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