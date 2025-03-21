Yalova'da temizlik görevlilerinin bulduğu cüzdan sahibine teslim edildi

Yalova'da temizlik görevlilerinin bulduğu ve içerisinde "Başıma bir şey gelirse bu numaraları arayın" notu bulunan cüzdan sahibine teslim edildi.

Yalova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaptıkları temizlik sırasında cüzdan buldu.

Cüzdanın içinde bulunan "Başıma bir şey gelirse bu numaraları arayın" notu üzerine 58 yaşındaki Ufuk Atmaca'yı bulan görevliler, cüzdanı kendisine ulaştırmak için harekete geçti.

Evine gelerek kendisine cüzdanını teslim edilen personele teşekkür eden Atmaca, cüzdanda taksit paralarının olduğunu belirterek, örnek davranış nedeniyle büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi.

Yalova Belediyesinden yapılan açıklamada, "Temizlik işleri personelimizin sergilediği bu duyarlı tutum, toplumsal sorumluluk bilincinin en güzel örneklerinden birini oluşturdu. Yalova Belediyesi olarak, halkımızın güvenliğini ve huzurunu her zaman ön planda tutan bir anlayışla hizmet vermeye devam ediyoruz. Belediyemiz, sadece belediyecilik hizmetleriyle değil, toplumsal sorumluluk bilinciyle de her zaman halkının yanında olmaktadır." ifadelerine yer verildi.