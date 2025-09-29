Çınarcık'ta bir kişi evinde ölü bulundu

Savaşeri'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Teşvikiye Beldesi Karşıyaka Mahallesi Yakut Sokak'taki bir evde yaşayan Candan Savaşeri’den (62) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

