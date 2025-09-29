Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Çınarcık'ta bir kişi evinde ölü bulundu

        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.09.2025 - 14:40 Güncelleme: 29.09.2025 - 14:40
        Çınarcık'ta bir kişi evinde ölü bulundu
        Yalova'nın Çınarcık ilçesinde bir kişi, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.

        Teşvikiye Beldesi Karşıyaka Mahallesi Yakut Sokak'taki bir evde yaşayan Candan Savaşeri’den (62) bir süredir haber alamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi.

        Eve gelen jandarma ve sağlık ekipleri, Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü görevlilerinin yardımıyla girdikleri dairede Candan Savaşeri'nin cansız bedeniyle karşılaştı.

        Savaşeri'nin cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

