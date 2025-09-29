Yalova'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

Bunun üzerine belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 98 gram kubar esrar, 3 kök kenevir bitkisi, 3 gram kenevir tohumu ve av tüfeği ele geçirdi.

Yalova'nın Çınarcık ile Altınova ilçelerinde ormanlık alana ektikleri kenevirin satışını yaptığı iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.