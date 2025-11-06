Armutlu'da Balık Ekmek Festivali'nde yarım ton hamsi tüketildi
Yalova'nın Armutlu ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Fıstıklı Balık Ekmek Festivali'nde katılımcılara yaklaşık yarım ton hamsi ikram edildi.
Yalova'nın Armutlu ilçesinde bu yıl 8'incisi düzenlenen Fıstıklı Balık Ekmek Festivali'nde katılımcılara yaklaşık yarım ton hamsi ikram edildi.
İlçeye bağlı Fıstıklı köyünde her yıl kasım ayında Fıstıklı İlkokulu bahçesinde düzenlenen festivale, vatandaşlar ilgi gösterdi.
Katılımcılara yarım ton hamsinin ikram edildiği festivalde, kurulan stantlarda ise ilçede üretilen zeytinyağı ve zeytin satışı yapıldı.
Festivale katılan Armutlu Kaymakamı Erinç Demir, balık hazırlayan köy sakini kadınlarla sohbet etti.
Programda konuşan Fıstıklı Köyü Muhtarı Mehmet Karasu, yaklaşık yarım tonu bulan 40 kasa hamsinin misafirlere ikram edildiğini belirterek, katılım sağlayan vatandaşlara teşekkür etti.
Festivale, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve diğer ilgililer katıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.