Armutlu'da Balık Ekmek Festivali'nde yarım ton hamsi tüketildi

Festivale, Armutlu Belediye Başkanı Cengiz Arslan ve diğer ilgililer katıldı.

Katılımcılara yarım ton hamsinin ikram edildiği festivalde, kurulan stantlarda ise ilçede üretilen zeytinyağı ve zeytin satışı yapıldı.

