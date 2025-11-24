Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Yalova Haberleri

        Yalova'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı

        Yalova'da 4 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 15:02 Güncelleme: 24.11.2025 - 15:02
        Yalova'da kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı
        Yalova'da 4 yıldır kayıp olarak aranan kişinin öldürüldüğü ortaya çıktı.

        Altınova ilçesi Örencik köyünde 2021 yılında akrabasının yanındayken kaybolan Emrah Elveren'in (34) yakınlarınca kayıp ihbarında bulunuldu.

        Yaklaşık 4 yıldır aranan Elveren'in ailesi, geçen mayıs ayında katıldıkları bir televizyon programında çocuklarının, arkadaşı Ahmet Ş. tarafından öldürülmüş olabileceğini iddia etmesiyle jandarma bu kişiyi gözaltına aldı.

        Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Ahmet Ş.'nin evinin bahçesinde yapılan kazıda bulunan kemik parçalarının Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki DNA eşleşmesi tamamlandı.

        Yapılan eşleşmede kemiklerin Elveren'e ait olduğu belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

