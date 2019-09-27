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Otel gibi karakol Modernize edilen polis karakolu açıldı

İHA

Altınova İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis merkezinin modernize edilen kısımları ile yeni bölümler törenle hizmete girdi.

Otel gibi karakol Modernize edilen polis karakolu açıldı

Altınova İlçe Emniyet Amirliğine bağlı polis merkezinin modernize edilen kısımları ile yeni bölümler törenle hizmete girdi.
Törende konuşan Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, polis merkezinin düzenlenmesinde emeği geçen kişi ve kurumlara teşekkür etti. Bina Yalova Valisi Muammer Erol tarafından hizmete açıldı. Bütün bölümleriyle son derece modern bir görünüm elde edilen karakolda vatandaşların rahatı ve kolaylığı için gerekli tedbirler alındı. Karakolda vatandaşların taleplerini karşılamak için ‘güven masası’ oluşturuldu.
Altınova İlçe Emniyet Amirliği’ne bağlı ilçe genelinde 11 noktada hareketli ve sabit kamera sistemi bulunmakta. Toplam 45 PTS (Plaka Tanıma Sistemi) KGYS (Kent Güvenliği Yönetim Sistemi) yüksek çözünürlüklü kameralar ilçe genelinde hizmet veriyor. Kamera odasında yapılan çalışma ile ilçedeki her türlü olaya anında müdahale ediliyor.
Mevcut olan karakola İlçe Müftülüğünün desteğiyle bir mescit açıldı. Modernize edilen karakol binasında nezarethane, ifade alma odası, grup amirliği odası, idari ve adli bürolar yeniden düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüğü’nün yeni düzenlemesi olan Güven Masası da karakol binasında faaliyete geçti. Ayrıca karakol merkezinin bahçesine Atatürk büstü yapılıp çevre düzenlemesi yapıldı.
Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Türkiye çapında karakollarda yeni başlattığı Güven Masası uygulaması da Altınova merkez binas’nda faaliyetlerine başladı. Karakola gelen vatandaşlar masada görevli polis memuru tarafından karşılanıp işlemleri halledilecek.

YALOVA

28 Eylül 2019 Cumartesi

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