Yalova’da kıskançlık cinayeti İranlı koca eşini boğazını keserek öldürdü

Yalova’da kıskançlık krizine giren İran uyruklu bir adam, karısının boğazını kesti.

Edinilen bilgiye göre, Yalova’da yaşayan İran uyruklu Azeri çift A.A. (34) ve Seher A. (30) ayrı lokantalarda çalışıyorlardı. Çift bir süreden beri A.A’nın eşi Seher A.’yı kıskanmasından dolayı kavga ediyordu. Çift son olarak akşam geç vakitlerde Fatih Caddesi Donanma Sokak Arslanbir Apartmanındaki evlerinde yeniden kavga etti. Evden kavga ve çığlık sesleri geldi. Çığlıkların kesilmesi sonrasında A.A. evden ayrıldı. Apartman sakinleri ise durumu polise bildirdi. Belirtilen adrese gelen polis, Seher A.’nın boğazı kesilerek öldürülmüş cesedi ile karşılaştı. A.A. ise emniyete giderek teslim oldu. Genç kadının cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

YALOVA 28 Eylül 2019 Cumartesi İMSAK 05:25

GÜNEŞ 06:49

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:19

AKŞAM 18:59

YATSI 20:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.