Yalova 3.6 ile sallandı

Yalova merkez üssü Marmara Denizi’nin Yalova açıkları olan 2.9 ve 3.6 büyüklüğündeki 2 depremle sarsıldı. Sarsıntı ilde herhangi bir can ve mal kaybına yol açmazken, panik de yaşanmadı.

Yalova sabah 09.08 ve 09.10 saatlerinde gerçekleşen 2 sarsıntı yaşadı. Merkez üssü Yalova’nın Marmara Denizi açıkları olan ilk sarsıntı yerin 6.8 kilometre altında meydana geldi. Kandilli bu sarsıntının büyüklüğünü 2.9 olarak ölçtü. Bu sarsıntıdan 2 dakika sonra bir başka sarsıntı daha yaşandı. Yerin 10.6 kilometre altında yaşanan deprem 3.6 olarak kaydedildi. Herhangi bir can ve mal kaybının meydana gelmediği sarsıntılarda panik de yaşanmadı.

YALOVA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:50

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 16:18

AKŞAM 18:57

YATSI 20:16

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