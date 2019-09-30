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Tatbikat gerçeğini aratmadı

İHA

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştu.

Tatbikat gerçeğini aratmadı

Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası kapsamında ilçedeki okullarda öğrencilerle buluştu.
Öğrencilere itfaiyenin görevleri ve önemi konusunda bilgiler veren Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “305 yıl önce kurulan itfaiye teşkilatı hayati görevleri yerine getiriyor” dedi.
Altınova Belediyesi İtfaiye Amirliği, İtfaiye Haftası kapsamında Vakıfbank İlkokuluna öğretmen, öğrenci ve velilerle bir araya geldi. İtfaiye ekipleri; Vakıfbank ilkokulu bahçesinde yangın, deprem, doğal Afet ve Acil toplanma bölgesi ve bina tahliyesi konularında tatbikat gerçekleştirildi. Okulda düzenlenen nefes kesen tatbikat büyük dikkatle takip edildi.
İtfaiye mesleği ile ilgili bilgi veren Altınova Belediyesi İtfaiye Amiri Süleyman Çavuşoğlu, “İtfaiye teşkilatı, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini korumak amacıyla büyük bir özveri ile 7 gün 24 saat canla başla çalışmaktadır” dedi.

YALOVA

01 Ekim 2019 Salı

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